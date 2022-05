UBS Kids Cup in Interlaken – 52 knackten ihren persönlichen Rekord 200 Nachwuchsathletinnen und -athleten waren am Wochenende am UBS Kids Cup in Interlaken dabei.

Mit dem TV Bönigen, dem TV Matten und dem TV Unterseen waren viele Vereine vom Bödeli vertreten. Foto: PD

Am Sonntag, 29. Mai, war auf der BZI-Anlage in Interlaken Vielseitigkeit gefragt. Rund 220 Kinder und Jugendliche von 28 Vereinen zeigten im Sprint, Ballweitwurf und Weitsprung ihr Können. Die Bedingungen an der vom Turnverein Unterseen durchgeführten UBS-Kids-Cup-Vorrunde seien angenehm gewesen und es seien viele gute Leistungen gezeigt worden, wie die Veranstalter in einer Medienmitteilung schreiben. Fast ein Viertel der Startenden konnte die persönliche Bestleistung verbessern.

Tagesbestleistung in allen drei Disziplinen und somit auch in der Gesamtrangliste gelang Jan Hausheer (Kategorie M15, TV Unterseen). Obendrein verbesserte er mit 7,68 Sekunden im 60-Meter-Sprint, 5,53 Meter im Weitsprung und 67,4 Meter im Ballweitwurf auch überall seine persönliche Bestleistung.

Bei den Mädchen lieferten sich zwei Athletinnen ein knappes Duell um den ersten Platz. Larissa Staub vom TV Herzogenbuchsee konnte sich im Sprint (8,34 Sekunden) und im Ballweitwurf (66,08 Meter) durchsetzen. Im Weitsprung hatte mit 5,43 Metern hingegen Lea Studer (TV Unterseen) klar die Nase vorn. Am Ende konnte sich Larissa mit 322 Punkten Vorsprung durchsetzen.

Die Ergebnisse werden nun für die Gesamtrangliste pro Wohnkanton erfasst. Die 35 Besten des Kantons Bern starten am 4. September in Langenthal.

pd

