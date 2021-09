Massenkündigung in Bern-Bethlehem – 500 Mieterinnen und Mieter suchen ein neues Zuhause Weil das Hochhaus an der Kasparstrasse saniert wird, wurde der gesamten Mieterschaft gekündigt. Dieser droht nun auch noch ein Mietpreisschock. Benjamin Bitoun

Raus aus dem Wohnturm, rein in die Ungewissheit: Wegen Sanierung müssen rund 500 Personen ihr Zuhause an der Kasparstrasse 15 verlassen. Foto: Nicole Philipp

«Geschockt. Fassungslos. Verzweifelt.»

Immer wieder fallen diese Worte, wenn die Bewohnerinnen der Kasparstrasse 15 in Bern-Bethlehem beschreiben, was ihnen durch den Kopf ging, als sie vor gut einer Woche den Brief öffneten. Darin teilt ihnen die Verwaltung mit, dass ihnen wegen einer «Gesamtsanierung» gekündigt wird – Leerkündigung, im Fachjargon. Für die Betroffenen bedeutet das: Bis in einem Jahr müssen alle ihre Wohnungen räumen, 163 Wohnungen sind es insgesamt. Wie TeleBärn kürzlich berichtet hat, suchen nun rund 500 Menschen nach einem neuen Zuhause.