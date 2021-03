Baustelle beim Bahnhof Thun – 50 Stunden Zeit, bis die Züge wieder rollen Es geht vorwärts mit dem Bau des Fussgängerdurchgangs. Dieses Wochenende wurden auf der Nordseite des Bahnhofs Thun weitere Deckenelemente verlegt. Ein Kran der SBB entfernte dafür kurzerhand die Gleise. Hans Peter Roth

Nach 50 Stunden ist diese Baustelle wieder weg. Stadtingenieur Rolf Maurer (links) und Stefan Niederberger, zuständiger Oberbauleiter der SBB, bei der Vertiefung, wo der Fussgängerdurchgang entstehen soll. Foto: Hans Peter Roth

50 Stunden. So lange haben die Bauarbeiter Zeit. Danach rollen auf den Gleisen 3, 4 und 5 wieder Züge in und durch den Bahnhof Thun. Samstagmorgen, 27. März. Kaum vorzustellen, dass hier acht Stunden zuvor der letzte Fernzug durchfuhr. Besagte Gleise sind weg. Ein Kran hat die entsprechenden Elemente am Stück beiseitegehoben. Auch der Schotter fehlt. Sichtbar ist die nackte Betondecke der Bahnunterführung. Tausende Fahrzeuge fahren täglich über die darunterliegende Frutigenstrasse.

«Für die Stadt ist dieser Durchgang sehr wichtig.» Rolf Maurer, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Thun

Blickt man stadtauswärts über die Baustelle, fällt links neben der Brückenabdeckung eine Vertiefung auf. Da, wo die Betonplatte endet, wurde rund einen Meter tief Erdreich heraufgeholt. Unter der aufmerksamen Leitung von Bauführerin Kathrin Werren herrscht Hochbetrieb. Hier ist das Herzstück der Baustelle, das bereits am Montag, 29. März, wieder unsichtbar unter Schotter und Gleisen verborgen sein wird.