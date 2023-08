50 Prozent weniger bis 2030 – Kanton Bern will Pflanzenschutzmittel im Wald halbieren Im Berner Wald sollen bis 2030 halb so viele Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden wie heute. Mit acht Massnahmen will der Kanton Bern dieses Ziel erreichen.

Für optisch einwandfreies Holz braucht es mitunter Pflanzenschutzmittel. Der Kanton Bern möchte die eingesetzte Menge aber reduzieren. Bild: Barbara Heritier

Bis 2030 soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Berner Wald um 50 Prozent reduziert werden. Dieses Ziel verfolgt der Kanton Bern, wie er am Montag mitteilte.

Das Amt für Wald und Naturgefahren hat mit dem Verband der Berner Waldbesitzer, dem Sägereiverband und den Umweltverbänden eine Strategie erarbeitet, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verringern. Auch zwei Grossratsmitglieder der Grünen waren an den Arbeiten beteiligt.

Acht Massnahmen wurden vereinbart. Diese reichen von Auffrischungskursen über konkrete Empfehlungen, wann Pflanzenschutzmittel noch eingesetzt werden sollen und dürfen, bis hin zur Mithilfe bei der Entwicklung geeigneter Alternativen.

Pflanzenschutzmittel sind giftig und reichern sich in der Umwelt an. Laut Kanton sind sie in gewissen Fällen notwendig, damit die Wald- und Holzwirtschaft optisch einwandfreies Holz für hochwertige Verwendungszwecke liefern kann.

In den letzten Jahren wurden im Berner Wald durchschnittlich 115'000 Kubikmeter Holz pro Jahr mit Pflanzenschutzmitteln behandelt.



