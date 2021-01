Gebäude wurde total zerstört – 50 Kälber sterben bei Bauernhausbrand im Berner Jura In Cortébert im Berner Jura fielen in der Nacht auf Freitag etwa 50 Kälber den Flammen zum Opfer. 70 Rinder konnten rechtzeitig ins Freie getrieben werden.

Das Bauernhaus wurde beim Brand komplett zerstört. Foto: Leserreporter/20Min

Beim Brand eines Bauernhauses in Cortébert im Berner Jura sind in der Nacht auf Freitag etwa 50 Kälber in den Flammen umgekommen. Die drei Hausbewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Wie das Regierungsstatthalteramt und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilten, konnten auch 70 Rinder rechtzeitig ins Freie getrieben werden. Das Bauernhaus wurde total zerstört.

Den Brand bekämpften Feuerwehrleute aus der Region und aus der Stadt Biel. Die Brandursache ist noch unbekannt. Für die Hausbewohner haben Gemeinde und Nachbarn eine Unterkunft bereitgestellt. Die Polizei hat eine Untersuchung zur Brandursache eingeleitet.

Bild der Zerstörung: Am Tag nach dem Brand bleibt vom Bauernhaus nicht mehr viel übrig. Foto: Arthur Sieber

chh/sda