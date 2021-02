Ohne Führerschein und auf Drogen – 50-Jähriger rast der Polizei in Jegenstorf davon Als die Polizei am Dienstagabend einen Autofahrer kontrollieren wollte, drückte dieser aufs Gas und flüchtete. Erst in Burgdorf konnte er gestoppt werden.

Das Zentrum von Jegenstorf: Hier begann am Dienstagabend eine Verfolgungsjagd, die erst in Burgdorf endete. Foto: Screenshot/Google Streetview

Kurz nach 22 Uhr fiel der Kantonspolizei Bern am Dienstagabend bei einer Verkehrsüberwachung in Jegenstorf ein Auto auf. Als die Patrouille das Fahrzeug für eine Kontrolle anhalten wollte, beschleunigte dessen Lenker unvermittelt und fuhr davon.

Die Polizei nahm im Dienstfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht die Verfolgung auf. Trotz der Aufforderung, anzuhalten, fuhr der Autolenker via Kernenried und Zauggenried weiter in Richtung Burgdorf. Dabei musste die Polizei teils «massiv überhöhte Geschwindigkeiten» feststellen, wie sie in einem Communiqué schreibt.

In Burgdorf konnte das Auto mit Unterstützung durch eine zweite Patrouille auf Höhe einer Bahnunterführung gestoppt und der Lenker angehalten werden.

Der 50-jährige Mann wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Er war ohne gültigen Führerschein unterwegs. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv aus. Der Mann wird sich unter anderem wegen mehreren Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vor der Justiz zu verantworten haben. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

chh/pd