Siedlung Uferweg Burgdorf – 50 Asylsuchende ziehen ein Ein Postulat der SP hat den Weg geebnet: In der dem Abbruch geweihten Siedlung am Uferweg werden jetzt rund 50 Asylsuchende untergebracht. Urs Egli

Etliche Wohnungen in den Wohnblöcken am Uferweg dienen in Kürze als Kollektivunterkunft für Flüchtlinge. Foto: Thomas Peter

Viele der 133 Wohnungen in der Siedlung am Uferweg in Burgdorf stehen bereits leer. Dies, weil die Pensionskasse Previs Vorsorge die sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhäuser aus den 1950er-Jahren abbrechen will. Das soll im Sommer 2022 der Fall sein. An der gleichen Stelle ist der Bau von drei Blocks mit zusammen 176 Wohnungen geplant.

Doch nun kehrt unerwartet neues Leben in die dem Abbruch geweihte Siedlung zurück. Die Liegenschaften werden voraussichtlich ab Mitte Juni vorübergehend als Kollektivunterkunft für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge genutzt. Gemäss einer Medienmitteilung der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern und der Stadt Burgdorf werden rund 50 Asylsuchende – erwachsene Einzelpersonen und Familien – untergebracht.