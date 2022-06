Hike-and-Fly-Gleitschirmrennen – 5. X-Pyr: Endlich herrscht Flugwetter Nach zwei Schlechtwettertagen fliegen die Athleten im Gleitschirmrennen über die Pyrenäen jetzt dem Mittelmeer entgegen. Die Streckenhälfte ist geschafft. Bruno Petroni

Am Dienstagmorgen wars vorerst noch nass. Von rechts die bis dahin führenden vier des 5. X-Pyr: Chrigel Maurer, Simon Oberrauner, Noé Court und Maxime Pinot. Foto: PD

Die fünfte Austragung des am Sonntag gestarteten X-Pyr, des Gleitschirmrennens quer über die Pyrenäen vom Atlantik zum Mittelmeer, ist lanciert: Nach den ersten zwei Renntagen mit mehrheitlich Regen und bedecktem Himmel – allein am Montag legten die Spitzenleute 70 Kilometer und über 3000 Höhenmeter zu Fuss zurück – ging am Dienstag bei besten Flugbedingungen die Post ab. Die Favoriten, bestehend aus dem Franzosen Maxime Pinot, dem Österreicher Simon Oberrauner und den beiden Schweizern Noé Court (Freiburg) und Christian «Chrigel» Maurer (Frutigen), setzten sich schon vor dem Mittag beim ersten Aufwind fliegend von der 2261 Meter hohen Punta Malacara von ihren Verfolgern ab.