Nützlich – aber kontrovers – 5 Wege, wie Eltern ihre Kinder tracken können Ein Entführungsfall in Frankreich bringt ein heikles Thema an den Familientisch: GPS-Tracker und Smartphones können Menschen retten – aber auch zu Kontrollwahn führen. Rafael Zeier

Wo ist sie gerade? Tracking-Apps helfen weiter. Foto: Getty Images

Ein 14-jähriges Mädchen wurde in Frankreich entführt und vergewaltigt. Gefunden und gerettet wurde es dank der App Snapchat. Die Polizei habe dazu die GPS-Ortung in der App genutzt. Seit 2017 bietet der bei Jugendlichen beliebte Messenger eine Karte an, auf der man sieht, wo sich die eigenen Freunde gerade befinden. Solche Funktionen gibt es allerdings nicht nur in Snapchat, sie finden sich in zahlreichen Apps. In vielen Smartphones und anderen Geräten sind sie Bestandteil des Betriebssystems und damit schon eingebaut.

Debatten um Geodaten, Tracking und die Privatsphäre gibt es seit dem Aufkommen von Smartphones und GPS-Empfängern. Gerade im Zusammenhang mit Kindern sind Geodaten nämlich zwiespältig. Einerseits sind sie in der Not ausgesprochen hilfreich, um ein Kind schnell zu finden. Andererseits möchte kaum jemand zu den Helikopter-Eltern gehören, die ihr Kind auf Schritt und tritt umsorgen und überwachen, und schon gar nicht wollen sie, dass Unbekannte wissen, wo sich ihr Kind gerade aufhält.