Und so gehts superschnell:

Sie brauchen einen fertigen Pizzateig. Wallen Sie ihn aus, beträufeln Sie ihn mit ein wenig Olivenöl und belegen ihn dann mit einer feinen, in Stücke zerrissenen Mozzarella. Trocknen Sie die Mozzarella zuvor gut mit Küchenpapier ab. Nun schneiden Sie Broccoli oder Blumenkohl in feine, kleine Röschen oder Scheiben und Schalotten in Ringe. Geben Sie sie in eine Schüssel und mischen Sie sie gut mit Olivenöl und etwas Salz. Legen Sie das Gemüse auf die Mozzarella. Streuen Sie einige Chiliflocken darüber und etwas geriebenen Pecorino Romano. Dann kommt die Pizza in den heissen, auf 250 Grad vorgeheizten, Backofen. Etwa 15 Minuten backen bis der Käse blubbert und der Teig golden und knusprig ist. Mit Zitronenschnitzen und etwas geriebenem Extrakäse servieren.