Verbreiterung und Radstrasse – 5 Millionen Franken vom Kanton für Strassensanierung Der Berner Regierungsrat hat fünf Millionen Franken gesprochen für die Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Zollikofen und Moosseedorf.

Für die geplante Fahrbahnverbreiterung und eine neue Radstrasse auf der Kantonsstrasse zwischen Zollikofen und Moosseedorf hat die Berner Kantonsregierung fünf Millionen Franken gesprochen.

Betroffen ist der Abschnitt der Zürichstrasse/Bernstrasse zwischen dem Kreisel beim McDonald’s in Zollikofen und dem Kreisel Loupenacher in Moosseedorf, wie die bernische Bau- und Verkehrsdirektion am Donnerstag mitteilte.

sda/sih

