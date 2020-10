Kein Gerangel um Gemeinderat – 5 Kandidaten für 5 Sitze – stille Wahl in Toffen Der Gemeinderat in Toffen setzt sich auch in den nächsten vier Jahren aus Vertretern der SVP und den Freien Bürgern Toffen zusammen – mit kleinen Änderungen. Fabio Peter

Flugaufnahmen: Toffen, Gürbe, Gürbetal, Belp. Foto: Andreas Blatter

Am Montagmittag ist die Frist verstrichen, um Kandidaturen für den Toffener Gemeinderat einzureichen. Wie die Gemeinde mitteilt, gingen von der SVP drei und von den Freien Bürgerinnen und Bürgern Toffen FBT zwei Wahlvorschläge ein. Zieht sich keiner der Kandidaten bis am 12. Oktober zurück, gelten sie laut der Gemeinde am 19. Oktober als still gewählt. Der eigentliche Wahltag wäre am 29. November gewesen.