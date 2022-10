Unterschätzte Städte – 5 gut getarnte Traumziele Sie stehen auf keiner Bucketlist, dabei stecken sie voller Überraschungen: fünf Geheimtipps für einen Städtetrip in Europa. Brigitte Jurczyk

Belgrad: Die Modemacherin

Belgraderinnen und Belgrader stehen auf chice Mode und schöne Ausgehorte: Blick auf

ein Party-Schiff auf dem Fluss Save. Foto: Imago

Küsschen, Küsschen – und schon sind Nenad und Dragana in der Boutique im angeregten Gespräch versunken. Nenads Hand fährt über die ausliegenden Stoffe. Ein anerkennender Blick: «Grossartiger Entwurf!»

Man merkt: Hier sind zwei Modeprofis unter sich. Nenad Radujević ist Kurator der Belgrader Fashion Week, Dragana Ognjenović eine der erfolgreichsten Designerinnen Serbiens. «Die Belgrader lieben es, sich chic anzuziehen und auszugehen», weiss Nenad. «Sie verwandeln die Stadt in bühnenreife Laufstege.»

Dragana – so etwas wie die serbische Jil Sander – zieht nicht nur ihre Landsfrauen an: Ihre schlichten, aber raffiniert geschnittenen Stücke sind weltweit erhältlich.

Belgrad pulsiert vor unbändiger Kreativität. Allein 50 verschiedene unabhängige Designlabels und 15 Conceptstores gibt es hier – wie den von Gordana Grubješić. Die Stylistin, die für internationale TV-Produktionen arbeitet, zeigt Nenad Radujević in ihrem kunterbunten Laden Mäntel und Jacken in schrillem Farb- und Materialmix. «Schau mal, wie extravagant, dabei werden sie von einfachen Frauen auf dem Land gestrickt.»

Schon zu Titos Zeiten galt Serbien als Hochburg der Textilindustrie in Jugoslawien, und die stoffliche Kreativität ging auch nicht verloren, als der Vielvölkerstaat zerfiel. Ganz im Gegenteil. Während des Krieges gründete die Mutter von Milica Njego und Miloš Ivković das Strickmodelabel IVKO, das heute in New York, Oslo und München zu finden ist und von dem Geschwisterpaar geleitet wird; in der Schweiz gibts die hochwertig gestrickte und bestickte Damenmode in mehr als 20 Boutiquen.

Mittlerweile studieren mehr junge Menschen Modedesign in Belgrad als jemals zuvor.

Nenad Radujević – mehrfach für sein Engagement für die Modeszene ausgezeichnet – hat einen Blick für Talente und ein Händchen dafür, die richtigen Akteure auf die grosse Bühne zu bringen: 1996 gründete der Kosmopolit die Belgrade Fashion Week. Sie ist die grösste und einflussreichste des Balkans und geniesst internationale Aufmerksamkeit. Im November werden wieder 70 Designer ihre Models auf den Laufsteg schicken.

Weitere Infos: serbia.travel/de ; Anreise: Direktflug Zürich–Belgrad z.B. mit der Swiss, swiss.com

Bonn: Die Kleine mit dem grossen Sohn

Beethoven ist überall: Betonskulptur vor der Bonner Beethovenhalle. Foto: Imago

Beethoven was here! Kaum zu übersehen, dass Bonn die Geburtsstadt des Komponisten ist. Überall taucht er auf – ob als Stoffpüppchen mit wirrem Haar oder frisch restauriertes Denkmal auf dem Münsterplatz.

2020 wollte man den 250. Geburtstag des berühmten Sohns gross feiern. Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Aber Beethoven ist zeitlos, und auf seinen Spuren lässt sich die ehemalige deutsche Hauptstadt gut erkunden.

Vieles hat der Zweite Weltkrieg zerstört. Aber die Remigiuskirche, in der Klein Ludwig schon als Zehnjähriger Orgel spielte, steht noch. Ebenso ein Rest der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Ferner das «Knusperhäuschen», das älteste Gebäude der Stadt. Und, kultig: die original erhaltene Ladeneinrichtung aus dem 18. Jahrhundert in der Parfümerie Vollmar. «Die hat meine Oma von Herrn Mülhens von 4711 Echt Kölnisch Wasser gekauft», erzählt der Besitzer Martin Hergarten.

Wer weiss: Vielleicht stand schon Beethovens Duftwasser in den antiken Schränken.

Weitere Infos: bonn.de ; Anreise: mit dem Eurocity ab Basel direkt nach Bonn in 4,5 Stunden, bahn.de

Glasgow: Der mit dem besten Sound

Spektakulär: Das Science Centre von Sir Norman Foster. Foto: Getty

Glasgow zieht die heissesten DJs an, die angesagtesten Bands: «Die wissen hier einfach, wie man feiert!», sagt John Smith (28), der extra aus London in die schottische Hafenstadt gereist ist.

Letztes Jahr im November stand die drittgrösste Metropole des Vereinigten Königreichs im globalen Fokus – als Tagungsort der 26. Weltklimakonferenz.

Durch die Industrielle Revolution wurde Glasgow zu einer der reichsten Städte der Welt. Händler spendierten Museen, Bibliotheken und weitläufige Parks.

Der Aufstieg der Boomtown brach während der Weltwirtschaftkrise Ende der 1920er-Jahre ein. In den 70ern und 80ern mussten dann Werften, Stahlwerke und Kohleminen schliessen.

Seit der Jahrtausendwende erholt sich Glasgow vom Niedergang, es wurde massiv in die Restaurierung von Gebäuden investiert, neue spektakuläre Bauten wie das Science Centre von Sir Norman Foster oder das Riverside Museum von Zaha Hadid sind entstanden.

Auch für Junge ist die Stadt wieder attraktiv: Die Uni gehört zu den besten der Welt, und die hochkarätige Musikszene mit ihren vielen Clubs, Pubs und Konzertsälen hat Glasgow 2008 den Titel Unesco City of Music eingebracht.

Weitere Infos: peoplemakeglasgow.com ; Anreise: Flug via London z.B. mit Easyjet, easyjet.com

Nancy: Vom Schmuddelkind zur Jugendstil-Queen

Unesco-Welterbe: Die Place Stanislas mit ihrem Triumphbogen. Foto: Getty

1970er-Jahre-Hochhäuser versperren die Sicht auf etwas, was nach Jahrzehnten wieder glänzt: Die Place Stanislas in Nancy wurde 2005 restauriert und gehört heute zum Unesco-Welterbe. Ein monumentaler Platz von royalen Dimensionen mit Triumphbogen, klassizistischen Pavillons und einem vergoldeten Brunnen.

Dabei vermutet man solche Pracht hier nicht: Lothringen im Nordosten Frankreichs war seit dem 19. Jahrhundert eher das «Schmuddelkind» der Grande Nation. Kohleabbau und Stahlindustrie gaben den Menschen Arbeit, machten aber nur die Industriellen im fernen Paris reich.

In Nancy dagegen lassen sich viele historische Schmuckstücke entdecken – und eine Stilrichtung, die die Stadt weit über ihre Grenzen hinaus bekannt macht: Nancy ist die französische Hauptstadt des Jugendstils, hier «École de Nancy» genannt. Im Jugendstilmuseum lassen sich Möbel, Keramiken und Glasarbeiten bewundern und in der Brasserie Excelsior in der Rue Henri-Poincaré eine opulente Reise in die Vergangenheit antreten – in einem komplett erhaltenen Jugendstilambiente.

Weitere Infos: tourismus-lothringen.de/destinationen/nancy ; Anreise: in 3 Stunden mit dem Zug von Basel nach Nancy. sbb.ch

Turin: Imagewechsel auf lange Sicht

«La Pista 500»: Europas grösster Dachgarten. Foto: Getty

Arbeiterstadt? Von wegen! Das war einmal, im vergangenen Jahrhundert, als Giovanni Agnelli die damals supermoderne Fiat-Fabrik im Turiner Stadtteil Lingotto 1923 bauen liess. 1982 war dann Schluss mit dem Motorengeheul auf dem Dach der 500 Meter langen Produktionsanlage, das als Teststrecke mit zwei Steilkurven diente.

Jetzt wird hier sichtbar, in welche Richtung sich die viertgrösste Stadt Italiens entwickeln will: Seit neuestem blüht «La Pista 500» – der gerade eröffnete Dachgarten von Lingotto – mit 40’000 eingesetzten Pflanzen auf.

Gleich gegenüber in der Green Pea (Grüne Erbse) wurde dazu passend ein Kaufhaus der besonderen Art eröffnet: mit einem Angebot, das von solarbetriebenen Fahrzeugen bis zum Fleecepulli aus im Meer geborgenen Fischernetzen reicht.

Weitere Infos: turismotorino.org ; Anreise: mit dem Zug von Zürich über Mailand in 4,5 Stunden, sbb.ch



