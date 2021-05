Papablog: Evergreens der Kindererziehung – 5 Dinge, die mich an meinen Kindern nerven Warum unser Autor hin und wieder auf der Palme anzutreffen ist und was seine Kinder damit zu tun haben. Luk von Bergen

«Han ich nöd gern!»: Kleinkinder legen am Esstisch teilweise ein besonders wählerisches Verhalten an den Tag. Foto: Getty Images

Ja, ich liebe meine Kinder. Ja, ich freue mich immer sehr, die beiden Kids die halbe Woche bei mir zu haben. Und ja, manchmal nervt mich ihr Verhalten gewaltig. Warum?

Nicht essen wollen, was auf den Tisch kommt

«Schnäderfrässig» – es wäre jammerschade, wenn es dieses Wort nicht gäbe. Blöd nur, dass diese wunderbare Buchstabenkonstellation eine Unart beschreibt, auf die ich persönlich getrost verzichten könnte. Als «schnäderfrässig» werden im Berndeutschen nämlich jene Tischgenossen bezeichnet, die sich vor dem Teller sitzend besonders wählerisch verhalten. In meinem Fall ist es eine Tischgenossin, vier Jahre alt. «Han ich nöd gern!», lautet der Satz, der das Verhalten dialektübergreifend auf den Punkt bringt. Nun gut, bei mir als Küchenchef gibt es jedenfalls kein Menü 2. Und mehr von dem, was der scheinbar anspruchsvollen (Nicht-)Mitesserin mundet, gibts auch erst, wenn der Rest verputzt ist. Manchmal klappts, manchmal nicht. Wie gehen Sie in solchen Situationen vor?