1.

Karl Lagerfeld war der Auffassung, dass Geiz im Grunde die hässlichste Charaktereigenschaft von allen sei.

2.

Karl Lagerfeld war passionierter Sammler von Kunst und Kunstgewerbe, wobei ihn der Erwerb erklärtermassen immer mehr interessierte als der Besitz.

3.

Von Karl Lagerfeld stammt auch der Satz: «Geld muss aus dem Fenster, damit es durch die Tür wieder reinkommt.»

4.

Karl Lagerfeld hatte stets einen Standpunkt. Das konnte er sich leisten, denn er war reich und berühmt. Allerdings sagen auch viele reiche und berühmte Leute regelmässig nicht, was sie denken, und deshalb war das bei Karl Lagerfeld so erfrischend.

5.

Wohl niemand hat so gut begriffen wie Karl Lagerfeld, dass der moderne Modeschöpfer als Teil einer Prominenzkultur wirkt, in der Selbstinszenierung wichtig ist.Trotzdem oder deshalb hatte KL diese grossartige Manier, in entzückender Prägnanz Oberflächlichkeit mit Tiefgang zu verbinden. Seine Antwort auf die Frage der britischen «Vogue», was er über weniger hübsche Menschen denke, wird wie folgt zitiert:«Life is not a beauty contest, some [ugly people are great]. What I hate is nasty, ugly people … the worst is ugly, short men … they are mean and they want to kill you.» Klingt ziemlich drastisch, ist aber von profunder Wahrheit, wenigstens auf einer metaphysischen Ebene.

