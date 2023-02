Lieferung nach Thun – 5,6 Tonnen Solidarität für Bedürftige Im Rahmen der Aktion «2 x Weihnachten» des Schweizerischen Roten Kreuzes sind über 5600 Kilogramm Lebensmittel und Hygieneartikel fürs Oberland zusammengekommen.

Ein Erfolg: 5,6 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel für armutsbetroffene Menschen im Berner Oberland sind in Thun eingetroffen. Foto: PD

Jedes Jahr um die Weihnachtszeit ruft das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) die Bevölkerung dazu auf, Pakete für bedürftige Menschen in der Schweiz zu spenden. So erhalten armutsbetroffene Menschen, was sie wirklich brauchen, schreibt das SRK Kanton Bern, Region Oberland: «Zudem wird ihr Haushaltsbudget entlastet.»

In die Halle 7 der Thun Expo sind am Dienstag über 5,6 Tonnen Ware geliefert worden, die im Rahmen der nationalen Aktion «2 x Weihnachten» fürs Berner Oberland gespendet worden ist. Vier Freiwillige sowie Corinne Saurer vom SRK Kanton Bern, Region Oberland haben während zweieinhalb Tagen dieses Material

gemäss Bestellung sortiert und neu verpackt.

Ware für 700 Menschen

31 soziale Institutionen und Gemeinden hatten ihren Bedarf pro Produktegruppe in Kilogramm gemeldet. Am Donnerstag holten sie das Material ab. Sie werden die Ware in diesen Tagen an rund 700 Menschen abgeben, die sie dringend benötigen. Mitte Nachmittag an diesem Donnerstag stand die grosse Lagerhalle, die Thun Expo dem SRK jedes Jahr kostenlos zur Verfügung stellt, wieder leer.

PD/sp

