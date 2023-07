Abschluss in Spiez – 5,15: Höchster Notendurchschnitt in der Geschichte des Verbandes Die Lehrabschlussfeier der Oberländer Schreinerinnen und Schreiner war etwas Besonderes. Dies lag nicht nur am Abendessen, sondern auch an den Leistungen der Lehrabgänger. PD

Die besten Absolventinnen und Absolventen (Note über 5,4) der Schreinerinnen und Schreiner EFZ wurden mit einem Hobel ausgezeichnet. Foto: PD

Der Schreinermeisterverband Berner Oberland und die Regionalsektion Thun und Umgebung feierten den Lehrabschluss ihrer Lernenden nicht mit einer einfachen Schlussfeier, sondern zusätzlich mit einem feierlichen Essen im Lötschbergsaal Spiez.

An diesem durften neben den frisch diplomierten Jungschreinern auch Eltern, Berufsbildende und Experten teilnehmen. Rund 300 Personen feierten Ende Juni den erfolgreichen Abschluss der 46 Lernenden – darunter ein Drittel Frauen – aus dem gesamten Berner Oberland.

Grund, stolz zu sein, hatten die frischgebackenen Schreinerinnen und Schreiner alleweil: Denn die Schreiner EFZ erzielten mit dem Gesamtschnitt von 5,15 gemäss Chefexperte Kurt Grüneisen einen so hohen Notenschnitt wie noch nie in der Geschichte des Schreinermeisterverbandes Berner Oberland: «Das liegt am Engagement der Lernenden, der grossen Unterstützung der Betriebe und der ausgezeichneten schulischen Berufsbildung», so Kurt Grüneisen.

Auch sie waren erfolgreich Abo Lehrabschlussfeier in Spiez Wo Späne fliegen und Schönes entsteht

Fehler gefunden?Jetzt melden.