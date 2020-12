Mahnwache auf Bundesplatz – 4848 Kerzen für 4848 Corona-Tote Auf dem Bundesplatz fand am Sonntagabend eine Mahnwache für die 4848 Menschen, die in der Schweiz bisher an Covid-19 starben, statt. Florine Schönmann

Kerzenmeer auf dem Bundesplatz: Knapp 5000 Lichter brannten auf dem Bundesplatz. Foto: Susanne Keller Eine Kerze – ein Todesfall: Mit den Lichtern soll der Corona-Toten in der Schweiz gedacht werden. Foto: Susanne Keller Das oberste Ziel müsse lauten, jedes Todesopfer zu vermeiden. Foto: Susanne Keller 1 / 7

Am Sonntagabend brannten auf dem Bundesplatz 4848 Kerzen. Sie stehen symbolisch für die 4848 Menschen, die bisher in der Schweiz an Covid-19 gestorben sind. Rund 20 Helferinnen und Helfer zündeten die Kerzen an. Es ist dies bereits die zweite solche Aktion in Bern: Am 20. November brannten auf dem Bundesplatz rund 3575 Kerzen für die Todesopfer.

Mit dem Kerzenmeer wollen die beiden Initianten Roman Bolliger und Simon Gehren der Trauer um die Opfer Raum geben.

Von der Politik fordern die beiden, dass «die Gesundheit wieder oberste Priorität erhält». Dass die Zahl der Infizierten und Todesopfer nicht sinke, sei schliesslich keine Naturkatastrophe, die man nicht bekämpfen könne. «Es ist ein politisches Versagen, es fehlt schlicht der Wille, eine klare Strategie zur Senkung der Zahlen zu definieren», ist Gehren überzeugt. Das oberste Ziel müsse lauten, jedes Todesopfer zu vermeiden.