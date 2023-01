Galerie Kunstsammlung Unterseen – 48 Kunstschaffende unter einem Dach Ab 14. Januar lädt die Galerie Kunstsammlung Unterseen im Stadthaus zu einem Streifzug durch das aktuelle Schaffen von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region Thun und dem Oberland. Sibylle Hunziker

Auf der Galerie wacht der Mufflon des angehenden Holzbildhauers Robin Tacke über Barbara Seilers filigrane Scherenschnitte und Teresa Luttrells gestickte Miniaturlandschaften. Foto: Sibylle Hunziker

Ob sich das Publikum an der «Stille Zeit»-Vernissage am Samstag in der üblichen Unbekümmertheit mit Alpkäse und anderen einheimischen Köstlichkeiten verwöhnen lässt, ist noch nicht sicher. Denn diesmal wird den Gästen vor dem Buffet ein überlebensgrosser Hirschkäfer mit mächtigen Klammern über die Schulter schauen.