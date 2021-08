Spital-Club FMI – 46’000 Franken für Mitglieder Im vergangenen Jahr hat der Spital-Club Frutigen Meiringen Interlaken an 35 Mitglieder Entschädigungen von insgesamt rund 46’200 Franken ausgerichtet.

Der Spital-Club Frutigen Meiringen Interlaken ermöglicht unter anderem den Aufenthalt in einem Privatzimmer zu finanziell tragbaren Bedingungen für allgemeinversicherte Patienten auf der Akutabteilung. Foto: PD

Die diesjährige Hauptversammlung des Spital-Clubs konnte Covid-bedingt nicht vor Ort durchgeführt werden. Die Abstimmungen fanden brieflich statt. Daran beteiligten sich 152 von 226 Clubmitgliedern. Wie Clubpräsident Enea Martinelli im Jahresbericht 2020 festhält, machten vergangenes Jahr 35 Mitglieder in 47 Fällen Gebrauch von ihren Clubrechten.

Dafür wendete der Club Entschädigungen von total 46’236 Franken (Vorjahr: 78’757 Franken) auf. Den Erträgen aus Mitgliederbeiträgen, Zinsen und Verschiedenem von 96’812 Franken stehen Aufwendungen von insgesamt 56’678 Franken gegenüber. Damit resultiert ein Gewinn von 40’134 Franken. Das Vereinsvermögen vergrösserte sich damit auf rund 538’860 Franken.

Die Zahl der Mitglieder mit Bezug von Spitalleistungen ging im Vergleich zum Vorjahr um acht auf 226 zurück. Die Zahl der Mitglieder, die den Club mit einem Sympathiebeitrag unterstützen, blieb mit 54 knapp auf Vorjahresniveau. Damit zählte der Club Ende 2020 insgesamt 280 Mitglieder (Vorjahr: 294).

Vorstand wiedergewählt

Die abstimmenden Clubmitglieder genehmigten sowohl den Jahresbericht als auch die Jahresrechnung und die Verwendung des Jahresergebnisses. Die geschäftsführenden Organe wurden entlastet, und der Vorstand, Enea Martinelli (Matten, Präsident), Franziska Trummer-Trachsel (Frutigen) und Sandro Hügli (Meiringen), wurde für die nächsten drei Jahre wiedergewählt. Auch der Revisionsstelle wurde für die kommenden drei Jahre das Vertrauen ausgesprochen.

Upgrade und andere Leistungen

Der Spital-Club ermöglicht allgemeinversicherten Personen in den FMI-Spitälern Interlaken und Frutigen den Aufenthalt in einem Ein- oder Zweibettzimmer der Akutabteilungen zu finanziell tragbaren Bedingungen. Die Clubmitglieder entrichten hierfür einen nach Altersstufen gegliederten Monatsbeitrag.

Neben den Hotellerie-Angeboten sind in den Clubleistungen auch Vorteile in der Gastronomie oder die kostenfreie Nutzung von TV, Radio und Internet enthalten.

Zudem profitieren die Clubmitglieder von Beiträgen an allfällig ungedeckte Rettungstransporte mit Ziel FMI-Spital und von einem Preisrabatt auf Abonnemente in den medizinischen Trainingstherapien der Spitäler Interlaken und Frutigen sowie in der Physiotherapie Jan Flück im Gesundheitszentrum Meiringen. In der Mitgliedschaft enthalten ist auch eine Gratisstunde bei der Ernährungsberatung.

pd/don

