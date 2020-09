Fehler bei der Auszählung – 46 Wahlzettel gingen vergessen – Piraten erwägen Beschwerde Weil Dutzende Wahlzettel der Piratenpartei nicht gezählt wurden, musste Ostermundigen das Wahlergebnis berichtigen – nicht zum ersten Mal. Cedric Fröhlich

Jorgo Ananiadis, Präsident der Berner Piratenpartei, prüft rechtliche Schritte gegen das Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag. Foto: Christian Pfander

Als die Resultate am Sonntagabend reinkamen, sagte sich Jorgo Ananiadis: «So, jetzt kannst du die Sache mit der Politik endgültig an die Wand nageln.» Ananiadis ist Präsident der Piratenpartei Bern und hatte soeben erfolglos versucht, einen Sitz im Ostermundiger Gemeindeparlament zu erringen. Das Ergebnis, es fiel vernichtend aus: Die Mundiger Piraten holten an diesem Sonntag weniger als ein Prozent der Stimmen. Vor vier Jahren waren es mehr als doppelt so viele. Selbstredend verpassten die Piraten den Einzug in den Grossen Gemeinderat deutlich.