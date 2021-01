Stoos und Engelberg Zwei Tote nach Lawinenniedergang

Ein 49-jähriger Skifahrer aus dem Kanton Zug ist am Samstagmorgen auf dem Stoos im Kanton Schwyz abseits der Skipisten in einer Lawine geraten. Er starb später im Spital an seinen Verletzungen. Auch im Kanton Obwalden ist ein Todesopfer zu beklagen.