Russisches Dauerfeuer – 45’000 Geschosse an einem Tag Der ukrainischen Armee fällt es erkennbar schwer, sich der russischen Attacken zu erwehren – trotz der aus dem Westen gelieferten schweren Waffen. Florian Hassel aus Belgrad

Moskaus Militär trifft zunehmend auch zivile Zivile: Zerstörtes Gebäude in Charkiw. Foto: AFP

Es ist aus ukrainischer Sicht eine wahrhaft deprimierende Zahl: Während die Ukraine bestenfalls 6000 Granaten täglich auf russische Stellungen abfeuern kann, hätten die Russen allein in der Region Luhansk an einem Tag 45’000 Geschosse niedergehen lassen, so Generalstabschef Waleri Saluschni. Diese Überlegenheit der Artillerie hat es Moskau trotz der oft bescheidenen Leistung seiner Infanterie ermöglicht, ukrainischen Einheiten zuletzt Verluste von täglich 100 Mann zuzufügen, die Ukrainer zurückzudrängen und mit einer Übermacht im Verhältnis von bis zu sieben zu eins in der Ostukraine Dörfer und Städte der Region Luhansk zu erobern.