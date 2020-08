Jubilarenfeier im Gwatt – 45 Jahre im Dienste der Silea Zusammen mit 32 weiteren Mitarbeitenden wurde Martin Joss (45 Jahre) für die langjährige Mitarbeit bei der Stiftung Silea geehrt.

Für 40 und 45 Jahre Silea geehrt wurden (v.l.): Rolf Mahler, Marianne Wälti (Geschäftsleitung), Martin Joss, Hans Rudolf Zaugg (Geschäftsleitung), Anita Käufeler, Christof Trachsel (Geschäftsleitung), Markus Aemmer, und (vorne) Elvis alias Peter Müller. Foto: PD

Nach der schwierigen Zeit des Lockdown mit grossen Einschränkungen konnte die Jubilarenfeier in der Stiftung Silea im Gwatt erfreulicherweise, unter Berücksichtigung von Social Distancing, durchgeführt werden. In der festlich dekorierten Westhalle wurden die Jubilare und ihre Gäste durch die Geschäftsleitung an die Tische begleitet.