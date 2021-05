Autounfall in Bern – 44-Jähriger nach Selbstunfall in kritischem Zustand Am Samstagnachmittag ist es in Bern beim Henkerbrünnli zu einem Selbstunfall gekommen. Der Autolenker wurde dabei verletzt.

Ein Autofahrer ist am Samstagnachmittag nach einem Selbstunfall in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert worden (Archivbild) Foto: Keystone

Am Samstagnachmittag hat sich in der Berner Innenstadt ein Selbstunfall ereignet. Dies teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 44-jähriger Autolenker um 15.20 Uhr von der Schützenmattstrasse herkommend in Richtung Tiefenaustrasse. Beim Henkerbrünnli prallte er aus noch zu klärenden Gründen in einen Strassenpfosten. Ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam brachte den Mann ins Spital, der sich in kritischem Zustand befand.

In Folge des Unfalls musste der Verkehr bei der Kreuzung Henkerbrünnli während rund anderthalb Stunden umgeleitet werden.

pd/sst

