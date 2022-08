Trauer unter Christen in Ägypten – 41 Tote nach Brand in koptischer Kirche in Kairo 14 weitere Menschen sind in der ägyptischen Metropole verletzt worden. Die Gründe für den Ausbruch des Feuers sind noch unklar.

Warum das Feuer in der koptischen Kirche ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. Foto: Screenshot twitter.com

Bei einem Brand in einer koptischen Kirche in Kairo wurden am Sonntag 41 Menschen getötet. 14 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Kirche mit Verweis auf Informationen aus dem Gesundesheitsministerium im Online-Dienst Facebook mit. Das Feuer sei aus noch unbekannter Ursache in der Abu-Sifin-Kirche im Stadtteil Imbaba ausgebrochen. Die Einsatzkräfte haben das Feuer nach eigenen Angaben unter Kontrolle gebracht.

Er habe alle staatlichen Stellen mobilisiert, um die nötigen Massnahmen zu ergreifen, erklärte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi auf seiner Facebook-Seite.

Etwa zehn bis 15 Millionen der insgesamt der 103 Millionen Ägypter sind koptischen Glaubens. Die Kopten sind damit die grösste christliche Gemeinschaft im Nahen Osten. Obwohl sie zahlreich sind, fühlen sich die Kopten von vielen Ämtern ausgeschlossen und kritisieren etwa, dass die Gesetze für den Bau von Kirchen sehr viel strenger als für den Bau von Moscheen seien.

Präsident Sisi ist der erste ägyptische Präsident, der jedes Jahr an der koptischen Weihnachtsmesse teilnimmt. Er ernannte kürzlich zum ersten Mal in der Geschichte des Landes einen koptischen Richter zum Vorsitzenden des Verfassungsgerichts.

AFP/fal

