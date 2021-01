Von Betonelement getroffen – 41-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall in Münchenbuchsee In Münchenbuchsee ist ein Mann nach einem Arbeitsunfall verstorben. Er wurde von einem herunterfallenden Betondeckenelement getroffen.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 41-jährigen Luzerners feststellen (Symbolbild). Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Am Dienstag gegen 13.30 ereignete sich in Münchenbuchsee ein schwerer Arbeitsunfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Mann am Waldeckweg mit Rückbauarbeiten an einer Betondecke beschäftigt, als er von einem herunterfallenden Betondeckenelement getroffen wurde.

Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei mitteilt. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 41-jährigen Schweizer aus dem Kanton Luzern.

Neben der Kantonspolizei Bern waren ein Ambulanzteam, die Feuerwehr sowie ein Care Team des Kantons Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

PD/flo