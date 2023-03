Campus-Debakel in Biel – 400 Millionen Franken für ein Gebäude – wie kann das sein? 102,7 Millionen Franken muss der Grosse Rat für den Prestigebau zusätzlich bewilligen. Der Kanton fällt den Launen der Weltwirtschaft zum Opfer. Quentin Schlapbach

Seit Jahren eine Brache: Das Feldschlössli-Areal neben dem Bieler Bahnhof, wo der Campus realisiert werden soll. Foto: Raphael Moser

Es ist eine Zahl, bei der man sich die Augen reibt: 402,5 Millionen Franken betragen die Gesamtkosten für den geplanten Campus der Berner Fachhochschule in Biel. Das gab der Berner Regierungsrat in einem Communiqué am Donnerstagmorgen bekannt. Der Grosse Rat wird in der kommenden Sommersession einen Zusatzkredit von 94,7 Millionen Franken bewilligen müssen, will er das «Leuchtturmprojekt» neben dem Bieler Bahnhof weiterverfolgen. Hinzu kommt ein Kredit für einen Grundstückkauf über 8 Millionen Franken, über den separat abgestimmt wird.