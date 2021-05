Vor allem junge Teilnehmende – 400 Menschen demonstrieren in Biel zugunsten der Palästinenser In Biel haben am Freitagnachmittag vor dem Hintergrund der Gewalt in Nahost mehr als 400 Personen zugunsten der Palästinenser demonstriert.

«Wir sind alle Palästinenser», skandierte am Freitagnachmittag die rund 400 Personen bei einer Pro-Palästina-Kundgebung in der Bieler Innenstadt.

Vor allem junge Menschen nahmen an der Demonstration teil, an der mehrere palästinensische Fahnen zu sehen waren. Auf Transparenten stand der Slogan «Palestinian lives matter», in Anlehnung an die weltweiten «Black Lives Matter»-Kundgebungen der letzten Monate.

Einer der Organisatoren sagte auf Anfrage, die Veranstalter seien im Vorfeld von rund 80 Teilnehmern ausgegangen. Die Veranstalter fordern, die Schweiz solle Israel verstärkt kritisieren wegen der derzeit herrschenden Gewalt im Nahen Osten.

Eine Redaktorin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA stellte vor Ort fest, dass die Covid-19-Schutzmassnahmen eingehalten wurden: Alle Kundgebungsteilnehmer trugen Masken und wahrten Abstand untereinander. Das bestätigte auch René Geiser, der Leiter des Bieler Polizeiinspektorats.

