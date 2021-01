Ausgangslage

Wieder einmal kursieren in der Nachrichten-App Telegram Demo-Aufrufe für den Samstag. Diesmal sollen auch Läden das Ziel der Protestaktionen sein: «Wir veranstalten in den Supermärkten der Stadt Bern einen Masken-abnehm-Flashmob», heisst es in einem Aufruf. Das Ziel sei es, die Läden mit maskenlosen Gesichtern zu füllen.

In Bern gilt derzeit ein faktisches Demonstrationsverbot; Kundgebungen mit mehr als fünf Personen sind untersagt. Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) hat gar kein Verständnis für die Aufrufe. «Dass die Corona-Skeptiker ihren Protest in Supermärkte tragen wollen, ist eine zusätzliche Dummheit», sagte er am Donnerstag zu dieser Zeitung..

Demnach dürfte auch die Polizeipräsenz in der Stadt entsprechend hoch sein. (ske)