Regionalgericht Oberland – 40 Monate Haft für Betrüger Das Kollegialgericht verurteilte am Dienstag einen Betrüger zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten. Das ist etwas weniger, als die Staatsanwältin gefordert hatte. Margrit Kunz

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Hier wurde der Betrüger am Dienstag verurteilt. Foto: Patric Spahni

«Der verurteilte, inzwischen 68-jährige Mann wollte so schnell wie möglich wieder zu Geld kommen», sagte die Gerichtspräsidentin bei der Begründung des Urteils. «Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis 2015 war er in Not. Er hatte keine Wohnung und keine Arbeit. Deshalb schlug er einen ähnlichen Weg ein wie früher, denn seit 20 Jahren beging er wiederholt Betrugsdelikte. Er hat nie versucht zu arbeiten, etwas zu verdienen und zur Sozialhilfe wollte er auch nicht.»