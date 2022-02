«Fit für die Zukunft» – 40-jähriges Verkehrsprüfzentrum in Orpund saniert Im Verkehrsprüfzentrum Orpund wurden laut Kanton Bern Energieeffizienz, Kundenfreundlichkeit, Sicherheit und Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende verbessert.

Grössere Schalterhalle, Anschluss ans Fernwärmenetz, Photovoltaik auf dem Dach: Das Verkehrsprüfzentrum Orpund des Kantons Bern ist laut der kantonalen Sicherheitsdirektion dank verschiedener Sanierungen «fit für die Zukunft». Der bernische Sicherheitsdirektor Philippe Müller stellte am Dienstag in Orpund die Neuerungen vor.

Laut einer Mitteilung seiner Direktion erfüllt das Gebäude nun auch die aktuellsten Normen bezüglich Erdbebensicherheit. Zudem ist es dank einem grösseren Personenlift barrierefrei geworden. Alles in allem sei das Prüfzentrum aus dem Jahr 1982 nach den verschiedenen Bauarbeiten energieeffizienter und kundenfreundlicher.

Auch die Arbeitsbedingungen für die Angestellten seien – beispielsweise dank LED-Licht – heute besser. Neue Elektroauto-Ladestationen, die Strom von der Photovoltaikanlage auf dem Dach beziehen, sind teilweise öffentlich zugänglich.

Im Kanton Bern gibt es über 800’000 Fahrzeuge, knapp 50’000 E-Bikes und Mofas sowie rund 12’000 Schiffe. Pro Jahr führt das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (SVSA) rund 270’000 Fahrzeugprüfungen und knapp 50’000 Führerprüfungen durch. Rund ein Fünftel davon wird im Verkehrsprüfzentrum Orpund erledigt.

Neben dem SVSA-Hauptsitz in Bern und dem Standort Orpund gibt es weitere Verkehrsprüfzentren in Thun und Bützberg. Das Kompetenzzentrum Schwerverkehr befindet sich in Ostermundigen.

SDA/ske

