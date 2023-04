Überbauung in Goldiwil – 40 bis 50 Wohnungen sind geplant Für das «Hübeli» in Goldiwil hat die Varem Hübeli AG einen Wettbewerb durchgeführt. Das Siegerprojekt und die übrigen eingereichten Ideen sind in Thun ausgestellt. PD/SFT

Das «Hübeli» in Goldiwil: So sieht die geplante Überbauung des Siegerprojekts aus. Foto: PD

Das Areal «Hübeli» liegt in Goldiwil an einer sonnigen Hanglage oberhalb der Dorfstrasse. Laut Medienmitteilung der Varem Hübeli AG, ein Unternehmen der Varem-Gruppe, besteht dieses aus den beiden Grundstücken Nr. 2412 und Nr. 3114. Als Grundeigentümerin beabsichtigt sie, die Parzellen zu entwickeln und die bestehenden Häuser durch zeitgemässe Wohnbauten zu ersetzen. Da sich das Gebiet in einer landschaftlich sensiblen und topografisch exponierten Lage befindet, führte die Varem Hübeli AG 2022 ein qualitätssicherndes Verfahren in Form eines Studienauftrags nach SIA 143 durch.