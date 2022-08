Thun: Jubilarenfeier der Silea – 39 Mitarbeitende wurden geehrt Die Stiftung Silea bedankte sich an ihrer Jubilarenfeier für das langjährige Engagement von Mitarbeitenden. PD

Sie hatten Grund zum Strahlen: (vorne v.l.) Mädi Kammacher, Irene Bähler, Andreas Zahler und Beatrice Wenger feiern gemeinsam 45 Jahre in der Stiftung Silea. Hinten stehend die stolze Geschäftsleitung der Silea mit (v.l.) Daniel Schneider, Marianne Wälti und Christof Trachsel. Foto: PD

Die Stiftung Silea im Gwatt würdigte an ihrer diesjährigen Jubilarenfeier 39 Mitarbeitende für ihre langjährige Mitarbeit und gratulierte zu ihren Dienstjubiläen. Dies schreibt die Stiftung in einer Mitteilung. Erwachsene beeinträchtigte Menschen arbeiten in der Silea in unterschiedlichen Abteilungen an verschiedenen Standorten, unter anderem im Atelier, im Hausdienst, in der Verpflegung oder der Produktion. Teilweise wohnen sie auch in der Silea auf Wohngruppen oder werden in eigenen Wohnungen nach Bedarf begleitet.

Die Geschäftsleitung bedankte sich in der festlich hergerichteten Westhalle in Thun mit persönlichen Worten und Geschenken. Musikalisch umrahmt wurde der Anlass von der Familienkapelle Lasenberg aus Erlenbach mit Schweizerörgeli, Kontrabass und Rätsche. Hans-Rudolf Burkhard richtete als Präsident des Stiftungsrates ein Grusswort an die Anwesenden, und Christof Trachsel führte eloquent durch den Anlass, unterstützt durch die weiteren Geschäftsleitungsmitglieder. Beim anschliessenden Apéro blieb genug Zeit für gute Gespräche und schöne Begegnungen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.