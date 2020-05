Betrunken und unter Drogen – 39-Jährige stiehlt Auto in Niederscherli Ein Autodieb ging der Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Kerzers ins Netz. Der 39-jährige Fahrer war ohne Führerschein und unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss unterwegs.

Am Montagnachmittag hielt eine Polizeipatrouille während einer Verkehrskontrolle in Kerzers ein Fahrzeug an, das am 18. Mai in Avry-devant-Pont FR als gestohlen gemeldet worden war. Der Fahrer, ein 39-jähriger Mann, wurde angehalten und zur Einvernahme auf den Polizeiposten gebracht, wie die Kantonspolizei Freiburg am Donnerstag mitteilt.

Die Untersuchung ergab, dass der mutmassliche Täter in der Nacht auf den 18. Mai ein unverschlossenes Fahrzeug einer Firma in Niederscherli BE gestohlen hat. Später in der Nacht, als ihm das Benzin ausging, liess er das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen der Autobahn A12 beim Gruyère-Viadukt stehen.

Der Mann ging zu Fuss in Richtung Avry-devant-Pont weiter, wo er ein zweites, unverschlossenes Fahrzeug, vor einem Wohnhaus stahl. Am Freitag, 22. Mai, beging er zudem einen Benzindiebstahl an einer Tankstelle in Avenches VD.

Darüber hinaus haben die Ermittlungen ergeben, dass der Mann nicht nur unter Alkohol- und Drogeneinfluss, sondern auch ohne Führerschein gefahren ist. Der Mann ist geständig. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die gestohlenen Fahrzeuge werden an ihre Besitzer zurückgegeben.

( tag/pd )