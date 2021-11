Tagestipp – 37 «mörderische Soli» Der Berner Schriftstellerverband gibt eine Sammlung von Krimis heraus, die alle in der Region spielen – und feiert mit der Vernissage sein 80-jähriges Bestehen. Alexander Sury

Mord im Orchester: Die «Bund»- und BZ-Redaktorin Sandra Rutschi steuert die Ouvertüre in der Berner Krimi-Anthologie bei. Foto: Sibylle Hartmann

Hier wird zwischen zwei Buchdeckeln gelogen, betrogen und gemordet, was das Zeug hält: Die vom Berner Schriftstellerverband herausgegebene Krimi-Anthologie «Berner Krimis» hat als Ouvertüre ein «mörderisches Solo» in einem Orchester im Angebot (Sandra Rutschi). Man bekommt als Lesende unter anderem auch Anweisungen, «wie man in sinnlos kurzer Zeit zu extrem viel Geld kommt» (Christoph Simon). Inhaltlich sind die 37 «Berner Krimis» (Frauen sind übrigens krimineller, sprich: in der Überzahl) höchst unterschiedlich, haben aber gleichwohl etwas gemeinsam: Sie sind alle in Bern und Umgebung verwurzelt und erzählen fantasievolle und unerhörte Geschichten. Die Vernissage markiert gleichzeitig die Feier des 80-Jahr-Jubiläums des Berner Schriftstellerverbandes.

Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.