Mann mit Messer erstochen – 37-Jähriger wegen Tötung in Burgdorf vor Gericht Im Februar 2018 wurde in Burgdorf ein Mann mit 30 Messerstichen und einem Kehlenschnitt umgebracht. Nun steht der mutmassliche Täter vor Gericht.

Das Verbrechen geschah im Haus in der Bildmitte in Burgdorf. (Archivbild) Foto: 20 Minuten

Ein 37-jähriger Mann muss sich heute Montag wegen Mordes, eventueller Mittäterschaft oder Gehilfenschaft an eventuellem Mord vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau verantworten. Er soll im Februar 2018 einen Mann durch Schnitt- und Stichverletzungen getötet haben.

Wie der Anklageschrift zu entnehmen war, kannte der Angeklagte das Opfer. Er habe ihn in seiner Wohnung in Burgdorf mit 30 Messerstichen und einem Kehlenschnitt getötet. Wenige Tage zuvor habe sich der mutmassliche Täter beim Opfer aufgehalten, um dort Kokain zu konsumieren, stand in der Anklageschrift.

Beide hätten regelmässig Drogen konsumiert und auch damit gehandelt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Drogen oder Drogenhandel das Motiv darstellt. Sie schliesst gemäss Anklageschrift nicht aus, dass eine Drittperson an der Tat beteiligt war.

SDA/flo

