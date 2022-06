Kunsthaus Pasquart Biel – 37-jähriger Franzose übernimmt die Leitung Paul Bernard wird der neue Leiter des Kunsthauses Pasquart in Biel. Er tritt seine Stelle im Oktober an

Das Kunsthaus Pasquart. (Archivbild) Foto: Enrique Munoz Garcia

Paul Bernard heisst der neue Direktor des Kunsthauses Pasquart in Biel. Der 37-jährige Franzose ist Kunsthistoriker und arbeitet seit 2013 als Kurator am Musée d’art moderne et contemporain in Genf.

Bernard wird seine Stelle im Oktober antreten, wie der Stiftungsrat des Bieler Kunsthauses am Freitag mitteilte. Er folgt auf Felicity Lunn, welche im März zur Hochschule der Künste Bern gewechselt hatte. Derzeit führt Stefanie Gschwend interimistisch das Bieler Kunsthaus.

SDA/ske

