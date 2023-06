Mit Wingsuit in Bäume geflogen – 36-jähriger Basejumper stirbt nach Sprung in Lütschental Ein Basejumper ist am frühen Montagnachmittag nach einem Sprung mit einem Wingsuit im Gebiet «Spycheregg» abgestürzt und verstorben.

Oberhalb der Region «Spycheregg» kollidierte der Basejumper mit Bäumen und stürzte zu Boden. Foto: zvg/Kantonspolizei Bern

Kurz nach dem Mittag sprang am Montag ein Basejumper mit einem Wingsuit in Lütschental oberhalb der Region «Spycheregg» von der Absprungstelle «Bira» ab, kollidierte dann mit Bäumen und stürzte daraufhin in einem Waldgebiet zu Boden. Der Polizei wurde der Unfall kurz vor 12.50 Uhr gemeldet.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Basejumper von Drittenpersonen betreut. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch vor Ort verstarb. Es handelt sich um einen 36-jährigen Spanier, der in Deutschland wohnhaft war.

Neben den Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern standen auch eine Crew der Air-Glaciers sowie einem Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

PD/chh

