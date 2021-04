Jungsportler auf Spendenfahrt – 352 Kilometer und 4500 Höhenmeter für eine Urwaldschule Lorin Ritschard möchte Skirennfahrer werden, doch zuerst schwingt er sich aufs Velo. Zugunsten des Schulprojekts von Christine von Steiger. Stephan Künzi

Treffen in prächtigem Ambiente: Lorin Ritschard, Nachwuchsskifahrer aus Wünnewil, und Christine von Steiger, Gründerin einer Urwaldschule aus Kirchdorf. Foto: Adrian Moser

«Die Kinder, welche die Möglichkeit haben, dort die Schule zu besuchen, haben sicher auch alle einen Traum, welchen sie erreichen möchten. So, wie ich meinen sportlichen Traum respektive mein sportliches Ziel erreichen will.»

Lorin Ritschard ist Oberstufenschüler aus Wünnewil, und er hat sich ein besonderes Projekt vorgenommen. Ende Mai will der 14-jährige Nachwuchsskifahrer mit seinem Velo zu einer grossen Rundfahrt aufbrechen. Sie wird ihn von seinem Dorf im Freiburger Sensebezirk über das Schwarzenburgerland, Thun und den Schallenberg in die Innerschweiz führen. Von dort gehts via Emmental wieder heim – alles in allem wird Lorin Ritschard 352 Kilometer zurücklegen und dabei 4500 Höhenmeter bewältigen.