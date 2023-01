Brienzer Wanderbuch-Autor – 35 Touren zu verborgenen Orten Bekanntes, aber auch Geheimtipps: Der leidenschaftliche Wanderer Andreas Staeger präsentiert in seinem neusten Wanderbuch 35 Touren zu verborgenen Orten der Natur. Hans Urfer

Das Tropfloch von innen, mit Blick zum Ausgang. Diese Höhle liegt im Sieben-Hengste-Hohgant-Gebiet oberhalb von Habkern. Foto: Andreas Staeger

«Höhlen und Löcher – Wanderungen zum Innern der Schweiz»: Das sind 35 Wanderungen in allen Teilen der Schweiz, präsentiert auf 208 Seiten, und stammen aus der Feder von Andreas Staeger. Der Autor von Wandertipps, jeweils publiziert in dieser Zeitung, nimmt die Wandervögel in seinem neuen Buch mit in die «Unterwelt».