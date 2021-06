Schwimmclub Bödeli – 35 Bestleistungen an einem Anlass Der Schwimmclub Bödeli zieht eine positive Bilanz aus dem regionalen Jugendcup Spring Challenge in Sursee, dem ersten Wettbewerb des Jahres.

Sie haben in Sursee mehrere persönliche Bestleistung geschafft: Diese acht Juniorinnen und Junioren des Schwimmclubs Bödeli. Foto: PD

Anlässlich der Spring Challenge haben acht Teilnehmende des Schwimmclubs Bödeli 35 persönliche Bestleistungen erbracht, wie der Club mitteilt.

Darunter sind drei Podestplätze zu vermelden. Diese gingen alle an Rahel Haller (11), welche am ersten Wettkampftag eine Goldmedaille in 100 Meter Brust und am zweiten Tag eine Silbermedaille in 100 Meter Delphin und eine Bronzemedaille in 200 Meter Lagen gewann.

Hervorragende 4. Plätze erreichten Dylan Nydegger (100 Meter Delphin) und Norina Allenbach (50 Meter, 100 Meter Brust).

Hallenbad Aeschi «sprang ein»

Da der Club nicht am Heimatstandort, dem Bödelibad Interlaken, trainieren konnte, mussten die Schwimmerinnen und Schwimmer nach Aeschi ausweichen, wo «uns in grosszügiger Weise Zugang zum für uns wichtigsten Element, dem Wasser, ermöglicht wurde», wie der Club schreibt. Dieser Aufwand habe sich nun offenbar gelohnt.

pd/don

