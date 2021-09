Gemeinderatswahl in Frutigen – 34 Personen kandidieren für den Gemeinderat Am 7. November wird in Frutigen gewählt. Gemäss den Verantwortlichen meldeten sich «erfreulich» viele Kandidatinnen und Kandidaten.

34 Personen haben für den Gemeinderat von Frutigen kandidiert. Foto: Bruno Petroni

Im Juni wählten die Frutigerinnen und Frutiger Hans Schmid zum Gemeinderatspräsidenten. Nun geht es um die Besetzung des Gemeinderates, wo acht Sitze zu besetzen sind. Gemäss einer Mitteilung der Gemeinde meldeten sich «erfreulich» viele Kandidatinnen und Kandidaten. Nämlich 11 Frauen und 23 Männer. «In den Vorjahren waren es deutlich weniger: 2017 kandidierten 25 Personen (21 Männer und 4 Frauen) und 2013 insgesamt 23 Personen (18 Männer und 5 Frauen) für einen Sitz in der Exekutive», wie es in der Mitteilung heisst.

Neben 29 neu Kandidierenden sind auch die fünf bisherigen und wiederwählbaren Mitglieder Markus Grossen-Brenzikofer (EVP), Thomas Gyseler (Liberales Frutigen), Samuel Marmet (SVP), Christof Pieren (EDU) und Bernhard Rubin (SVP) dabei. Nicht mehr wählbar infolge Ablauf der Amtsdauer sind Niklaus Liechti (Liberales Frutigen), Marianna Bütschi-Schmid (SVP) und Annelies Grossen-Rösti (Liberales Frutigen).

Die SVP, aktuell mit 3 Sitzen plus Präsidium die wählerstärkste Partei im Gemeinderat, tritt mit 8 Kandidaten an (7 Männer und 1 Frau). Für Liberales Frutigen, zurzeit mit 3 Sitzen in der Exekutive, gehen mit 5 Männern und 3 Frauen ebenfalls 8 Personen ins Rennen. Die EDU (zurzeit 1 Sitz) meldet die Kandidatur von 4 Männern und 3 Frauen an, die EVP (aktuell 1 Sitz) 5 Männer und 2 Frauen sowie die SP nach einem Unterbruch 2 Männer und 2 Frauen. «Für Auswahl dürfte somit gesorgt sein.»

Furrer und Kallen still bestätigt

Sowohl für das Gemeindepräsidium wie auch das Vize-Gemeindepräsidium ging jeweils nur die Kandidatur des bisherigen Amtsinhabers ein: Faustus Furrer, 1950, parteilos, stellt sich weitere vier Jahre als Gemeindepräsident zur Verfügung, und auch dem Vizepräsidenten Urs Kallen, 1956, parteilos, macht für die kommenden vier Jahre niemand seine Funktion streitig. Der Gemeinderat wird somit die beiden in stiller Wahl für eine zweite Amtsdauer bestätigen können.

Die Wahlvorschläge werden nun von der Gemeindeverwaltung geprüft. Der Gemeinderat wird die Kandidaturen an seiner nächsten Sitzung zur Kenntnis nehmen und für die Gemeinderatswahlen am 7. November eine Urnenwahl ansetzen.

PD

