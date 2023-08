Stabwechsel in Hilterfingen – 34 Jahre lang im Dienst für die Älteren Sonja Bühler hat das Alters- und Pflegeheim Magda 34 Jahre lang geleitet und dabei viele Veränderungen erlebt. «Es war mein Leben», sagt sie. Jetzt geht sie in Pension. Nelly Kolb

Ursula Stucki-Rubin (links) als neue und Sonja Bühler als pensionierte Heimleiterin vor dem Alters- und Pflegeheim Magda in Hilterfingen. Foto: Nelly Kolb

Verabredung im direkt am See liegenden Alterswohn- und Pflegeheim Magda an der Staatsstrasse in Hilterfingen. Dort hat die Heimleitung gewechselt. Die abgetretene Sonja Bühler und ihre Nachfolgerin Ursula Stucki-Rubin bitten zum Gespräch.