Zweimal am Bielersee geblitzt – 34-Jähriger raste mit 128 km/h durch 60er-Zone In der Nacht auf Freitag ist in Tüscherz-Alfermée ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Der Lenker besitzt keinen Führerausweis.

In der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr ist in der Gemeinde Twann-Tüscherz ein Auto zweimal mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Das Auto passierte die stationäre Messanlage in Alfermée, nach Abzug der gesetzlichen Toleranz, mit 128 km/h. Erlaubt sind auf dem entsprechenden Streckenabschnitt maximal 60 km/h.

Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug in Tüscherz laut Polizeiangaben nochmals von einer stationären Anlage gemessen. Diesmal war das Auto nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 100 km/h, anstelle der erlaubten 60 km/h, unterwegs.

Die Polizei konnte den 34-jährigen Autolenker zu Hause anhalten. Wie sich herausstellte, besitzt er keinen Führerausweis. Der Mann wird sich insbesondere gemäss den Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

