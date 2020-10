Fahrerflucht in Bern – 34-jährige Velofahrerin nach Kollision gestürzt Eine Velofahrerin ist am Freitagabend in Bern nach einer Kollision mit einem Auto zu Fall gekommen und dabei leicht verletzt worden. Das Auto fuhr danach einfach davon.

Am Freitagabend ist in Bern eine Velofahrerin gestürzt, nachdem sie ein Auto touchiert hatte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Velofahrerin gegen 18.50 Uhr auf der Neuen Murtenstrasse in Richtung Hinterkappelen, als es aus noch zu klärenden Gründen zu einer seitlichen Kollision mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Auto kam. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden.

Die Lenkerin oder der Lenker des grösseren, weissen Autos setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Die 34-jährige Velofahrerin wurde beim Sturz leicht verletzt. Ein Passant kümmerte sich um die verunfallte Frau.

pd/flo