Umweltaktion in Innertkirchen – 34 Freiwillige putzten den Engstlensee 34 Fischer, Taucher und weitere Freiwillige putzten den Engstlensee. Die häufigsten Abfälle waren klein, aber für die Natur gefährlich: Angelschnüre und Zigarettenstummel. Sibylle Hunziker

Dass die Taucher im See grosse Abfälle fanden, war die Ausnahme. Foto: PD / Karl Moser

Mit den ersten Sonnenstrahlen kam am Freitagvormittag die Putzequipe am Engstlensee an. Der «Seeputz» war von den Fischereipachtvereinigungen Oberhasli und Interlaken, den Vereinen «Highland Fishing Berner Oberland» und «Hooked» sowie den Kraftwerken Oberhasli (KWO) gut vorbereitet worden. Bald waren die 34 Freiwilligen zu Wasser und zu Lande mit Abfallkübeln und -körben unterwegs.

Zwischen den knorrigen Arven am Ufer schaukelten Schmetterlinge um die letzten Blumen, im Bergsee zogen Schwärme von Elritzen. Die kleinen Fische sind früher einmal als Nahrung für die grossen eingesetzt worden und vermehren sich prächtig.