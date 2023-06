Finanzierung des SC Langenthal – 330’000 Franken für die Eismiete in Schoren Nach dem Rückzug des SCL aus dem Profisport folgt der Neuanfang im Amateurhockey. Doch auch dieser kostet – jetzt ist der Stadtrat gefragt. Julian Perrenoud

Am 22. Februar verabschiedete sich der SC Langenthal nach der Viertelfinal-Niederlage gegen den EHC Olten aus der Swiss League. Fotos: Marcel Bieri

Zwei Daten stehen für das Ende des SC Langenthal im professionellen Eishockeygeschäft. Am 7. Dezember 2022 verkündete der Club, dass er sich aus der Swiss League zurückzieht, um in der kommenden Saison eine Stufe weiter unten in der Myhockey League neu anzufangen.