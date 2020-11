Wegen Zwischensaison – 323 mehr Arbeitslose im Kanton Bern im Oktober Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern auf 14’941 Personen (+323) gestiegen.

Am stärksten stieg die Arbeitslosenzahl im touristisch geprägten Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli – hier der leergefegte Höheweg in Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Im Kanton Bern ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober um 323 auf 14'941 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 2,6 Prozent (Schweiz: unverändert 3,2 Prozent), wie die bernische Wirtschaftsdirektion am Montag mitteilte.

Tourismus und Baugewerbe

Die Arbeitslosigkeit stieg in sechs von zehn Verwaltungskreisen an – am meisten im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli –, in den übrigen Verwaltungskreisen des Kantons blieb sie stabil. Nach den Angaben der Wirtschaftsdirektion erklärt sich die Zunahme der Arbeitslosigkeit grösstenteils mit saisonalen Effekten. Den grössten Anstieg verzeichnete das Gastgewerbe im Berner Oberland, was eine Folge der touristischen Zwischensaison ist. Auch das Baugewerbe registrierte einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Verglichen mit Oktober 2019 stieg die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern um 5056 Personen.

SDA/ngg