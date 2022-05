Blick auf den Cholplatz in Brienz mit Pumptrack. Dort finden ab 28. Juni die Folkloreabende statt.

«Ab wann finden die Folkloreabende statt?» Das war die einzige Frage, die Simon Kunz, Präsident von Brienz Tourismus, und die stellvertretende Geschäftsführerin Marianne Rodi an der Hauptversammlung im Weissen Kreuz zu beantworten hatten. Sie finden ab 28. Juni an jedem Dienstag statt, meistens auf dem Cholplatz.

«Wir müssen Sorge tragen zu unseren Vereinen, damit unser vielfältiges Angebot in Brienz am See erhalten bleibt.»

Aus dem Jahresbericht von Brienz Tourismus